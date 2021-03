Auriol Dongmo. A devota de Fátima com braço de ferro sagrou-se campeã da Europa

A portuguesa Auriol Dongmo conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na prova de lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, com a marca de 19.34m.

"Olhei para ela [a sueca Fanny Roos, medalha de prata após bater o recorde nacional com um lançamento de 19,29 metros], e para a marca, e disse para mim: 'Auriol', o primeiro é o teu lugar, não é de mais ninguém, e lancei com isso na minha mente", contou a atleta, citada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Após o triunfo, lembrou o filho e o treinador, Paulo Reis, que fez "muitos sacrifícios" para a colocar neste patamar, tendo-o visto, hoje, "muito tranquilo", ao contrário do habitual, em que é "muito interventivo".

Mesmo depois de ter garantido a vitória na prova, num 2021 em que tem liderado a modalidade e somado vitórias, admitiu ter entrado "um pouco nervosa", uma vez que a atleta, que disputou os Jogos do Rio2016 pelos Camarões, se estreava em Europeus. "Mas estou muito feliz por chegar e conquistar o ouro", atirou a recordista nacional de Portugal e Camarões, que tem a melhor marca mundial de 2021 (19,65 metros).

"No aquecimento fiz um lançamento bem acima dos 19,80 metros, mas o que importa é que consegui a medalha e logo a de ouro", confessou.

Já apurada para Tóquio2020, adiado para este verão, o objetivo é continuar até lá "em boa forma", tendo como objetivo "alcançar os 20 metros ainda este ano".

Dongmo venceu na final com um arremesso de 19,34 metros, num concurso em que atirou sempre a mais de 19 metros, tirando o primeiro e o último, que foram nulos. A medalha de prata foi para a sueca Fanny Roos, com 19,29, e a de bronze para a alemã Christina Schwanitz, com 19,04.