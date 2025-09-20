Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Whitney Houston morreu em 2012, com 48 anos
Whitney Houston “regressa” aos palcos em digressão que arranca este sábado nos Estados Unidos

“The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration” junta orquestras ao vivo a gravações inéditas e à recriação da voz da icónica cantora norte-americana através de inteligência artificial.
Rui Frias
A voz de Whitney Houston volta a ecoar em digressão, a partir deste sábado, 20 de setembro, dia em que arranca em Cincinnati (Ohio), a digressão americana de “The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration”. Uma oportunidade para voltar a ouvir em concerto uma das mais icónicas vozes da música norte-americana.

Sim, estamos em 2025 e a cantora de I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody ou One Moment In Time morreu já em 2012, com 48 anos. Mas a sua voz vai voltar a soar em palco graças a um projeto que junta orquestras ao vivo a gravações inéditas e à recriação da voz da artista através de inteligência artificial.

O espetáculo foi concebido pelos herdeiros da cantora em parceria com a empresa Moises.ai, que conseguiu isolar e recuperar a voz de Houston a partir de gravações de estúdio. Segundo o diretor executivo da tecnológica, Geraldo Ramos, citado pela agência EFE, “um concerto deste género seria impensável há cinco anos, antes de a tecnologia atingir a precisão e fidelidade atuais”.

A produção artística ficou a cargo da Park Avenue Artists, responsável por transformar esse material num áudio com qualidade próxima da de estúdio. O objetivo, dizem, não é substituir a presença da cantora, mas sim celebrar o seu legado e permitir que novas gerações a possam ouvir de uma forma diferente.

Uma das artistas mais premiadas e com mais disco vendidos de todos os tempos, Whitney Houston lançou seis álbuns de estúdio e três álbuns de bandas sonoras ao longo da carreira.

A nova digressão, que resgata a voz de Houston, passará por sete cidades norte-americanas, começando em Cincinnati (Ohio) e terminando em Mesa (Arizona), a 22 de novembro.

