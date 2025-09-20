Whitney Houston “regressa” aos palcos em digressão que arranca este sábado nos Estados Unidos

A voz de Whitney Houston volta a ecoar em digressão, a partir deste sábado, 20 de setembro, dia em que arranca em Cincinnati (Ohio), a digressão americana de “The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration”. Uma oportunidade para voltar a ouvir em concerto uma das mais icónicas vozes da música norte-americana. Sim, estamos em 2025 e a cantora de I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody ou One Moment In Time morreu já em 2012, com 48 anos. Mas a sua voz vai voltar a soar em palco graças a um projeto que junta orquestras ao vivo a gravações inéditas e à recriação da voz da artista através de inteligência artificial.O espetáculo foi concebido pelos herdeiros da cantora em parceria com a empresa Moises.ai, que conseguiu isolar e recuperar a voz de Houston a partir de gravações de estúdio. Segundo o diretor executivo da tecnológica, Geraldo Ramos, citado pela agência EFE, “um concerto deste género seria impensável há cinco anos, antes de a tecnologia atingir a precisão e fidelidade atuais”.A produção artística ficou a cargo da Park Avenue Artists, responsável por transformar esse material num áudio com qualidade próxima da de estúdio. O objetivo, dizem, não é substituir a presença da cantora, mas sim celebrar o seu legado e permitir que novas gerações a possam ouvir de uma forma diferente.Uma das artistas mais premiadas e com mais disco vendidos de todos os tempos, Whitney Houston lançou seis álbuns de estúdio e três álbuns de bandas sonoras ao longo da carreira.A nova digressão, que resgata a voz de Houston, passará por sete cidades norte-americanas, começando em Cincinnati (Ohio) e terminando em Mesa (Arizona), a 22 de novembro.