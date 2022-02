Depois de andar vários anos em digressão a tocar violino e a cantar com músicos como Rufus Wainwright e Antony & The Johnsons, a norte-americana Joan Wesser assumiu o papel de Joan As Police Woman. Foi em 2004 com um EP em nome próprio. Desde então conta com 10 trabalhos, aclamados pela crítica, como o seu primeiro disco Real Life (2006) que foi considerado Melhor Álbum de Rock e Pop pelos Independent Music Awards. O mais recente, The Solution is Restless (2021), vai ser mostrado agora em Portugal de 2 a 5 de março (Lisboa, Setúbal, Arcos de Valdevez e Guarda).



Numa conversa com o DN, via zoom, entre Nova Iorque e Lisboa, falou-se de política, de pandemia, do sucesso da vacinação anticovid em Portugal e como Jeff Buckley ainda influência Joan todos os dias, ou não fosse ela a sua companheira quando o músico morreu tragicamente em maio de 1997.

O que quer transmitir com este novo trabalho?

Não escrevo canções a pensar que quero dizer coisas. Escrevo-as para expressar o que sinto e como me sinto. Este trabalho foi escrito mesmo no início da pandemia aqui em Nova Iorque e a atmosfera era incrível. Não existiam carros na rua, aliás, ninguém estava na rua, um cenário impensável nesta cidade. E depois foi muito marcante porque algumas semanas depois perdi um grande amigo [o compositor e percussionista nigeriano Tony Allen que participou neste novo álbum] para o covid-19. Foi muito assustador. Ia ficando aquela sensação de como melhorar o dia de hoje se pode não haver amanhã. Escrevi sobre isso na segunda música do álbum Get My Bearings (com Damon Albarn dos Blur e Gorillaz) Mas não foram só coisas más. Por exemplo, aprendemos a dormir (risos), aprendemos a estar sozinhos com os nossos pensamentos. E conseguimos ouvir o que se passava na nossa cabeça. Houve muita autorreflexão e isso está neste disco.