Viola Davis vence Grammy e entra no clube restrito dos EGOT

A atriz Viola Davis venceu esta noite um Grammy para a melhor gravação de um audiolivro, tornando-se a 18.ª a entrar para o clube dos EGOT - os vencedores de pelo menos um prémio Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony.

"Sou EGOT!", gritou quando subiu ao palco. O Grammy desta noite foi ganho pelo audiolivro do seu livro de memórias, FInding Me.

"Escrevi este livro para homenagear a VIola de seis anos, para honrá-la, a sua vida, a sua alegria, o seu trauma, tudo. E foi uma jornada e tanto", acrescentou.

A atriz de 57 anos conquistou o Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama em 2015, pelo papel na série Como Defender um Assassino.

Venceu o Oscar de Melhor Atriz Secundária em 2017, pelo filme Fences, tendo outras três nomeações em 2009, 2012 e 2021. Esse papel deu-lhe também um Globo de Ouro.

O primeiro Tony de Melhor Atriz numa Peça de Teatro foi ganho pelo papel de Tonya, numa produção de 2001 de King Hedley II, tendo também vencido outro em 2010 por Fences.

O primeiro EGOT foi o compositor e produtor Richard Rodgers e, antes de Viola Davis, o título tinha sido ganho pela cantora e atriz Jennifer Hudson.

O único a ser duplo EGOT, isto é, a ganhar pelo menos dois de cada um dos prémios, é o compositor Robert Lopez (na realidade falta-lhe um Oscar para chegar aos três em todos os prémios). Foi também o mais jovem a alcançar o estatuto, com 39 anos.

Os vencedores dos 65.º Grammy, prémios norte-americanos da música, estão a ser conhecidos esta noite, estando a cerimónia a decorrer em Los Angeles. É apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Nesta edição, as nomeações são lideradas pela cantora Beyoncé, com nove indicações, seguida do 'rapper' Kendrick Lamar, com oito, e das cantoras Adele e Brandi Carlile, com sete cada uma.