Um grande Miguel Moura no encerramento da Temporada do Campo Pequeno

Outro cavaleiro já habituado a muitos triunfos é o experiente Luís Rouxinol que abriu praça nesta noite. E, julgo eu, não é fácil ser-se o primeiro, "aquecer" o público e deparar-se com um toiro de quase 700kg pela frente. Mas Rouxinol aguentou-se com ele, até porque o que o oponente tinha em peso, tinha em bondade. Com a égua deixou um extraordinário primeiro comprido, para nos curtos se evidenciar pela capacidade lidadora e pela ligação que manteve com o toiro, em ajustados ladeios à montada sem se deixar tocar. Rematou com um grande par de bandarilhas e um palmito de boa nota. Ressalvo um grande quite de capote de Manuel Santos "Becas" a este toiro, foi de toureiro!