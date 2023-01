"Tudo Sobre a Minha Mãe" substitui ator por atriz transexual após protesto

A peça Tudo Sobre a Minha Mãe, em exibição no Teatro São Luiz, em Lisboa, está a ser alvo de polémica depois de a produção ser acusada de "transfake" ao promover a representação de uma personagem transexual por um artista cisgénero.

Na passada quinta-feira, durante uma das sessões da peça, a atriz e performer brasileira, Keyla Brasil, invadiu o palco em protesto contra a escolha do ator André Patrício para a personagem transexual "Lola", questionando o porquê de não ter sido contratada uma atriz trans para interpretar o papel.

Depois do protesto, que tem sido comentado nas redes sociais, Teatro São Luiz anunciou que irá substituir o ator André Patrício pela atriz Maria João Vaz na interpretação de "Lola".

"No seguimento de vários atos de contestação pela representação de uma personagem trans por um ator cis e pela criação de condições de acesso e representatividade para pessoas trans, o Teatro do Vão decidiu alterar o elenco do espetáculo Tudo Sobre A Minha Mãe", escreveu o Teatro São Luiz numa publicação na rede Facebook.

Por sua vez, o Teatro do Vão, responsável por esta adaptação do Tudo Sobre a Minha Mãe, assumiu que poderia "ter feito outra opção, no que respeita à inclusão de pessoas trans", lamentando o sucedido.

No Facebook, Francisco Louçã, fundador e primeiro líder do Bloco de Esquerda - partido que fez das causas LGBTQ+ uma das suas principais bandeiras - associou-se aos protestos de quem contesta a decisão de trocar os atores nesta peça.