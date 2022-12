Imagine um estendal em que, expostos ao sol e ao vento, não estão lençóis brancos ou vaporosos vestidos, mas sardinhas, safios, raias e o mais que o mar dê. A prática ancestral, que assegura a secagem e conservação do pescado, como tanta coisa nas nossas vidas, parece ter sido introduzida na Península Ibérica pelos romanos e foi preservada na sua essência até meados do século XX, quando o recurso a frigoríficos e arcas congeladoras tornaram o método obsoleto. Em Lisboa, as lojas da Rua do Arsenal que comercializavam o pitéu foram-se especializando cada vez mais no bacalhau, em detrimento das outras espécies. Mas diz quem sabe, neste processo de modernização, corria-se o risco de perder para sempre o gosto de um petisco sem igual.

Para contrariar esta tendência, o produtor de televisão João Barba e a associação cultural ONDA dispuseram-se a recuperar o método de secagem de peixe em Peniche, uma das cidades piscatórias com mais tradições nesta prática. Tudo começou há perto de três anos, quando João se mudou para aqui, movido pela necessidade de apoiar os pais. Descobriu uma qualidade de vida de que já não se lembrava: "Vim há três anos, mas já devia ter vindo há 15. Aqui vou à praça, compro tomate e sabe mesmo a tomate. E o peixe sabe mesmo a mar. Era algo de que não me lembrava durante uma vida inteira em Lisboa."