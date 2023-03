Do outro lado da rua onde dentro de duas semanas serão entregues os Óscares, desenrolou-se uma passadeira vermelha para os mandalorianos, jedis e amantes da Força receberem a nova temporada da série Star Wars mais bem-sucedida até agora. A antestreia da terceira temporada de The Mandalorian foi um evento cheio de entusiasmo nerd, com muitos membros da audiência envergando os disfarces dos seus personagens favoritos e uma antecipação palpável no ar. Há dois anos e meio que os fãs esperavam pelo regresso de Din Djarin, o Mandalorian interpretado por Pedro Pascal - um dos atores do momento em Hollywood, que está a fazer furor também na série The Last of Us - e do seu parceiro Grogu, inicialmente conhecido como "baby Yoda".

"Gosto muito de ver o entusiasmo, os disfarces que vocês usam, todo o trabalho que põem nisto", disse o produtor executivo Dave Filoni, envergando o seu habitual chapéu de cowboy, que falava ao lado do criador da série, Jon Favreau, e do realizador e novo produtor executivo Rick Famuyiwa.