Temporada Tauromáquica arranca amanhã em Mourão

Arranca amanhã a temporada tauromáquica portuguesa em Mourão, no Alentejo, como é tradicional, com o primeiro dos dois festivais taurinos que constituem a Feira Taurina de Mourão, em honra de Nossa Senhora das Candeias.

De acordo com a PróToiro, será uma Feira Taurina de alta qualidade organizada pelo ganadeiro Joaquim Grave, e cujos lucros revertem, como habitualmente, a favor do Abrigo Infantil local. "Espera-se, uma vez mais, duas praças cheias nesta romaria que todos os anos leva milhares de aficionados portugueses e espanhóis a este município nas margens da barragem de Alqueva", antecipa a associação da Tauromaquia.

Recorde-se que em 2022 realizaram-se 191 espectáculos tauromáquicos (face aos 121 em 2021), obtendo 375.200 espectadores (face aos 182.600 em 2021) mais que duplicando o público em relação a 2021.

"A 1 de fevereiro (feriado local), a partir das 15.00, vão lidar-se seis novilhos da ganadaria de António Brito Paes e em praça vão estar os cavaleiros praticantes Diogo Oliveira e Tristão Ribeiro Telles, o cavaleiro amador Francisco Maldonado Cortes, o novilheiro luso Diogo Peseiro, o espanhol Erik Oliveira e o novilheiro praticante Gonçalo Alves, que no ano passado triunfou em Bilbao. As primeiras pegas desta temporada caberão aos Forcados Amadores de Monsaraz", junta a PróToiro.



O segundo momento está marcado para sábado e materializa-se num Festival com "grandes nomes portugueses e espanhóis". A começar à mesma hora, serão lidados seis novilhos de Murteira Grave para Luís Rouxinol Jr e António Telles filho (praticante). Na lide a pé vão atuar os matadores Domingo López Chavez, Manuel Dias Gomes, Tomás Rufo (um dos triunfadores de Madrid em 2022) e Manuel Caballero (novilheiro) e as pegas ficarão a cargo dos Forcados Amadores de Santarém.



"Depois dos grandes resultados da temporada de 2022, que registou um aumento significativo de touradas e espectadores, a expectativa para esta temporada é grande", diz Helder Milheiro, secretário-geral da Protoiro. "Esperamos que seja um ano cheio de grandes performances artísticas e de muito público nesta que é uma exibição da mais genuína cultura e arte portuguesas."



A temporada tauromáquica abre a 1 de fevereiro, em Mourão, e termina habitualmente a 1 de novembro, no Cartaxo.