“Temos de ser imaginativos e encontrar formas de atrair a São Carlos jovens e famílias”
Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Pedro Amaral é o diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos e quer levar a ópera para fora de Lisboa e atrair novos públicos.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Cultura
Ópera
edição impressa
Teatro São Carlos

