As obras estão expostas numa atmosfera intimista com pouca luz.

A exposição Symbiosis, de Sofia Arez, arrancou na passada quinta-feira no Museu Nacional de História Natural e da Ciência e vai ficar patente até dia 13 de dezembro. Uma exposição que mostra a ligação entre a natureza e a arte, dedicada aos líquenes - seres vivos formados por fungos.

Numa atmosfera intimista, com pouca luz, numa das salas do museu, a artista portuguesa quer dar a conhecer o reino dos líquenes, fungos e musgos, encontrados pela própria em rochas, árvores, muros e penhascos. A artista trabalhou com os investigadores do museu e teve o apoio de Palmira Carvalho, investigadora na área dos líquenes.