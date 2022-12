SOLRIR regressa com dois dias cheios de humor

O SOLRIR regressa ao Palácio de Congressos do Algarve para a sua 16.ª edição nos dias 30 de dezembro e 1 de janeiro. Vão ser duas noites de animação com humoristas como António Raminhos, Vasco Correia, Luís Filipe Borges, Hugo Sousa e Abdias Melo.

A noite de dia 30 de dezembro conta com a presença de António Raminhos e Luís Filipe Borges que "apostam em momentos de interação hilariante com o público e Vasco Correia vai revelar-se mais do que um Pai babado, nome do livro que editou em 2020", lê-se no comunicado enviado às redações.

Na segunda noite do festival, Hugo Sousa e Abdias Melo (o comediante brasileiro que no verão ficou retido no aeroporto de Lisboa e que admitiu usar as mesmas cuecas há seis dias e já cheirar mal) sobem ao palco.

View this post on Instagram A post shared by Abdias Melo (@abdiasmelooficial)

O preço dos bilhetes é de 15 euros por dia.