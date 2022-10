Série "Viagem a Portugal" com Fábio Porchat estreia-se na RTP a 22 de outubro

A série televisiva "Viagem a Portugal", que leva o ator brasileiro Fábio Porchat pelos caminhos percorridos pelo escritor José Saramago, vai estrear-se na RTP no dia 22 de outubro, anunciou esta terça-feira a empresa pública.

"Em 'Viagem a Portugal' percorremos geograficamente a obra de Saramago através do olhar curioso e divertido de Fábio Porchat. Viajamos pelos passos do Nobel à procura de um Portugal desconhecido, mas que queremos descobrir através das suas gentes e lugares, da sua arquitetura e das suas paisagens. Este é um programa que se enquadra nas comemorações do centenário do nascimento de José Saramago e assinala também a reedição da obra editada exatamente há 40 anos", pode ler-se num comunicado da RTP divulgado hoje.

Uma produção da Zerkalo Pictures para a RTP, a série conta com apresentação de Porchat, realização de Ivan Dias e guião de Susana Verde. A música original é do argentino Gustavo Santaolalla e a banda sonora de Amadeu Magalhães.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aquando da apresentação da série, em Amarante, no começo das filmagens, Fábio Porchat afirmou que o trabalho "dá a conhecer melhor" o território aos "portugueses e a outros países".

Após a cerimónia de apresentação do projeto, Fábio Porchat observou, à Lusa, que "agora é que está a conhecer Portugal".

"Agora vou a fundo no país, desde as aldeias às pequenas cidades e entendendo a alma portuguesa e o espírito das pessoas".

Nas gravações, sempre com o livro de Saramago na mão, Porchat disse falar com as pessoas no documentário e ter encontrado, pelo menos, uma que esteve com o escritor português, há 40 anos.

"Toda a série é uma mistura de muitas coisas e muitos sentimentos", frisou.

A série de seis episódios vai ser exibida aos sábados, às 21:00, a partir de 22 de outubro, na RTP1 e RTP Play.