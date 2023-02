"O que é a beleza?" A pergunta filosófica surge logo no início de Senõrita 89, formulada por uma jovem que discursa para a pequena audiência de um auditório, naquilo que parece ser uma prova de mestrado. Essa jovem, Elena, tem objetivos que extravasam o foro académico. Licenciada em Ciências da Comunicação, e a concluir o mestrado em História, ela oferece-se para dar aulas de cultura geral às "rainhas da beleza" do México que estão prestes a começar o seu treino em confinamento numa grande propriedade familiar chamada La Encantada. Na sua perspetiva, é preciso quebrar o cliché das beldades pouco inteligentes, mostrando ao país, nessa edição de 1989, que a cultura pode ser um bom aliado da imagem pública das concorrentes, para além de uma forma de poder num meio submetido às dinâmicas do poder masculino (os patrocinadores). Mas quem disse que uma candidata a miss é necessariamente alguém desprovido de inteligência e bases culturais? Esse é um dos lugares-comuns desfeitos pela série hoje em estreia no TVCine Emotion (22.10). Mas há mais.

Produzida por Pablo Larraín, Señorita 89 começa por seguir a referida estudante/professora, personagem exterior à realidade dos concursos de beleza, que se tornará a narradora consciente desta história sombria; alguém que reflete sobre a própria natureza do conto à medida que vai acrescentando um olhar ao que as imagens nos revelam. Ela parte então com as 32 concorrentes para o suposto lugar "mágico" -- La Encantada -- onde estas vão passar três meses a preparar-se para o grande momento da competição, entre dietas, ensaios de pose, sessões fotográficas e eventos publicitários organizados pela matriarca do concurso, Concepción (interpretada por Ilse Salas, uma das notáveis atrizes mexicanas da sua geração). Mas o que à partida seria uma experiência de estudo num ambiente de glamour converte-se rapidamente num pesadelo...