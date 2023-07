Um verão no País Basco pode ser o motivo perfeito para espreitar a interioridade de um menino, Aitor, que quer ser chamado por outro nome: Lucía. Sem que a família se aperceba logo do que está a acontecer, esta criança de oito anos interpretada por Sofía Otero - a mais jovem premiada do Festival de Berlim - vai navegando num meio rural onde as pessoas desconhecidas a tomam por uma menina... E ela não os corrige. É mesmo assim que se sente. Não há enganos: apenas uma oportunidade de ouro para explorar a ambiguidade de género garantida pela própria língua basca.

Primeira longa-metragem de Estibaliz Urresola Solaguren, 20 000 Espécies de Abelhas é um gesto terno de aproximação, um olhar feminino e geracional que convida a perder o medo dos ferrões da diversidade.