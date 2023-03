Erotismo, paixão e suspense. Estas são palavras que descrevem a saga de livros Twisted, um sucesso no TikTok com mais 300 milhões de visualizações na tag #twistedseries. A tradução em português do terceiro, Twisted Hate vai ser lançada a 22 de março pelo Clube do Autor. Ana Huang esteve em Portugal em janeiro para uma sessão de autógrafos na Fnac do Centro Colombo, em Lisboa.

Embora só alguns conheçam, existe um lado da rede social TikTok dedicado à literatura, o chamado BookTok. Os utilizadores através de vídeos partilham sugestões de livros ou partes de diálogos. Como foi o caso da saga Twisted, que ficou viral.