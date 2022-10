Afinal havia outra. Mas neste caso a "outra" é a Julieta do Romeu... Rosaline, comédia de época com floreios pop que se apropria do texto de Shakespeare para dar uma voltagem contemporânea ao respetivo romance trágico, tem como personagem principal essa figura vagamente retratada pelo Bardo e que foi a primeira paixoneta de Romeu, antes de este se perder de amores por Julieta e as coisas não correrem lá muito bem. Sobrinha do Lorde Capuleto e prima da original protagonista da peça de Shakespeare, Rosaline ganha agora outra visibilidade (com base no livro When You Were Mine, de Rebecca Serle), fazendo dos clássicos titulares um par de secundários que, no fim de contas, beneficiam da inteligência prática dela em matéria de morte encenada e resolução de guerras familiares. Kaitlyn Dever, a atriz que se destacou em Booksmart, de Olivia Wilde, e na série Dopesick (com nomeação para um Emmy), dá vida a este corpo rebelde e fora de época que concentra a energia necessária para mandar às urtigas as convenções sociais.

Quando a vemos pela primeira vez no filme de Karen Maine, Rosaline ainda é visitada por Romeu numa varanda ao luar, onde este se desfaz em balofas elaborações românticas de conquistador de meia-tigela. "O Romeu era capaz de se apaixonar por um pauzinho, se quisesse. É completamente obcecado com o conceito e a ideia do amor. Isso representa praticamente o todo da sua personalidade", palavras adequadas do ator que o interpreta, Kyle Allen, na conferência virtual em que o DN participou.