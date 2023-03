Revelada programação do Sónar+D a duas semanas do festival

Depois de conhecidos os horários, palcos e toda a programação musical do Sónar Lisboa 2023, esta sexta-feira foi apresentada a programação do Sónar+D, que irá decorrer nos dias 31 de março e 1 e 2 de abril.

Tendo lugar na Estufa Fria do Parque Eduardo VII, com entrada gratuita mediante a apresentação do bilhete de acesso ao Festival Sónar, o Sónar+D dirige-se a profissionais e fãs de todas as indústrias criativas, com destaque para a arte, música, ciência e tecnologia, áreas folcrais da mudança no século XXI.

Uma das novidades do Sónar Lisboa deste ano é a instalação da Plaça de Barcelona. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Barcelona - que escolheu a capital portuguesa para a sua estreia internacional - pretende estabelecer uma ponte entre as cidades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O programa inclui momentos e espaços para partilhar ideias e opiniões ligadas ao dinamismo económico impulsionado pelas empresas tecnológicas de Lisboa e Barcelona. As atividades sobre start-ups, videogaming, indústrias criativas e gastronomia terão início ao meio-dia de sexta-feira e irão decorrer durante todo o fim de semana.

Durante o fim de semana, a Estufa Fria do Parque Eduardo VII acolhe a exposição Sedoiment Nodes, do Entangled Others Studio, que será apresentada em painéis LED. A esta proposta junta-se a banda sonora de Clothilde, acompanhada por máquinas modulares que criam ambiências únicas.

A segunda componente do Sónar+D inclui espetáculos CV, experiências musicais ao vivo que surgem da interação entre a criatividade, a música, a tecnologia e a inovação.



Esta parte contará com a compositora, produtora e sound designer espanhola Ana Quiroga e a artista britânico espanhola Estela Oliva, que apresentarão META - uma viagem audiovisual imersiva a mundos futuros e desconhecidos.

Também a artista GLOR1A, ligada à música, à tecnologia e à arte visual, irá marcar presença nesta edição do Sónar+D, com uma performance musical ao vivo que recorre à realidade aumentada.

O Sónar+D é o congresso internacional do Festival Sónar, que explora a criatividade como força motriz da mudança no século XXI. O Sónar é um festival europeu pioneiro, que marca a agenda da música eletrónica e da cultura digital desde a sua primeira edição, em 1994.

As comemorações dos 30 anos do festival começam com a 2ª edição em Lisboa, prosseguem com a 7ª edição do Sónar Istambul em abril e terminam com a 30ª edição do Sónar Barcelona, em junho.