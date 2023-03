A primeira temporada de Perry Mason foi apenas OK. Uma história demasiado intrincada e sombria, mas com sólidos valores de produção e um herói perfeitamente concebido numa mistura de desmazelo íntimo e habilidade profissional. O suficiente para garantir o chamariz. Esperava-se, por isso, que a segunda temporada, a existir (já que passaram quase três anos), apostasse essencialmente no charme tristonho de Matthew Rhys, o ator na pele do detetive privado titular que se torna advogado no final dessa primeira temporada. E porém, verdade seja dita, há mais mundo para além de Rhys neste segundo capítulo que chega agora à HBO Max: Perry Mason, a "nova" série, ganhou foco narrativo e alargou o seu interesse na caracterização individual dos membros da equipa de Perry (já lá vamos), retirando ao protagonista aquela aura isolada de motor da ação. Ou seja, é desta que nos enche as medidas.

Quando surgiu em 2020, pela mão dos showrunners Ron Fitzgerald e Rolin Jones, aquilo que mais incomodou alguns dos fãs da série original Perry Mason (1957-1966) - escrita por Erle Stanley Gardner e protagonizada por Raymond Burr - foi a postura abandalhada do protagonista, que logo no primeiro episódio vemos a comprar uma gravata na morgue, em vez de ir à loja como as pessoas normais. Pois bem, o Perry de Matthew Rhys não nasceu para ser uma respeitosa evocação do Perry de Burr, da mesma forma que a série não é um mero exercício de nostalgia. Procura antes a sua própria identidade e renovação dentro desse universo conhecido, do qual se mantêm os nomes das personagens principais apenas como referência simbólica (falamos afinal de um grande sucesso televisivo). Do drama jurídico original nem sequer se preservou a estrutura de "cada episódio um caso", correspondendo a resolução de um único caso a uma temporada inteira (oito episódios). Naturalmente, casos mais complexos.