Red Hot Chili Peppers confirmados no NOS Alive em 2023

A organização do NOS Alive anunciou esta segunda-feira que a banda norte-americana Red Hot Chili Peppers vai atuar no palco NOS do festival a 6 de julho do próximo ano.

"Confirmados! Os Red Hot Chili Peppers chegam ao Palco NOS da 15.ª edição do NOS Alive no dia 6 de julho. Garante já o teu bilhete em nosalive.com", pode ler-se na página do NOS Alive no Facebook.

Os bilhetes para o evento, que se vai realizar no Passeio Marítimo de Algés entre 5 e 8 de julho, já estão à venda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sam Smith, The Black Keys, Angel Olsen, Idles, Lizzo, Tash Sultana, Men I Trust e Sylvan Esso também já estão confirmados no cartaz.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, válido para os três dias, está fixado em 179 euros. Há ainda um passe de dois dias (6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que custa 148 euros.