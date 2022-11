Rapper Takeoff morre num tiroteio em Houston

Takeoff que em conjunto com os rappers Quavo e Offset formava o trio de hip hop Mingos, morreu esta madrugada aos 28 anos.

O músico, cujo nome verdadeiro era Kirshnik Khari Ball, foi morto a tiro numa pista de bowling, em Houston, onde, pelas 2:30 da manhã, jogava uma partida de dados com um companheiro de banda Quavo, numa festa privada de Halloween. O músico foi dado como morto no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Duas outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, enquanto Quavos não sofreu ferimentos, confirmou o canal norte-americano TMZ, citado pelo britânico The Guardian. De acordo com os órgãos de comunicação dos EUA, estavam no local do tiroteio 50 pessoas.

Takeoff nasceu no estado da Georgia, em 1994, e formava o trio Migos com o tio Quavo (Quavious Keyate Marshall) e o primo Offset (Kiari Kendrell Cephus).

O músico junta-se assim a um rol de rappers que têm sido mortos a tiro no último ano nos Estados Unidos. Em setembro foi PnB Rock que morreu depois de ter sido atingido por uma bala num assalto a um restaurante em Los Angeles. Em novembro do ano passado, o rapper Young Dolph foi assassinado ao sair de uma loja na cidade de Memphis.