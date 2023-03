Questões "guardadas no íntimo" de 34 personalidades

"Consiste nessas perguntas (tantas vezes guardadas no íntimo) que nos levam ao princípio, nos situam e nos atiram para o futuro ", lê-se no final da introdução do livro de Paula Perfeito - As perguntas que somos - uma coletânea de 34 entrevistas com personalidade diversas desde o artista Pedro Proença ao padre Vítor Feytor Pinto.

Começou por ser uma plataforma digital e agora tornou-se num livro. A plataforma Entre | Vistas surgiu em 2014 e hoje conta com cerca de 100 entrevistas que contam outras tantas histórias de vida. Entre | Vistas foi criada com base em três critérios: a vontade de dar voz a personalidades diferentes através da pergunta; promover a cultura e cruzar conhecimento; e o terceiro critério baseia-se na promoção de informação credível no meio digital. Estes critérios foram também levados para o livro.

Em As perguntas que somos os entrevistados surgem por ordem alfabética e a lista conta com nomes como Afonso Cruz, Ana Margarida de Carvalho, Ana Torres, André Osório, Inês Francisco Jacob, José Luís Peixoto, Lídia Jorge, Miguel Lambertini, Pedro Flor, Pedro Norton de Matos, Pedro Proença, Rita Bonifácio, Vítor Feytor Pinto, entre outros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com este livro, tal como antes com a plataforma, Paula Perfeito pretende "fazer uma cartografia para a humanidade, ou seja, que a partir da pergunta sejam feitos pontos de observação das personalidades para debate de ideias e partilha de conhecimentos", diz a autora em conversa com o DN.

Depois de oito anos, a autora decidiu escolher 34 destas entrevistas e torná-las num livro. Este foi lançado em função do aniversário da plataforma em novembro de 2022.

O critério de escolha das entrevistas foi a intemporalidade. "Escolhi as 34 mais intemporais, que pudessem manter essa atualidade. Algumas delas têm alguns anos e são mesmo do primeiro ano da plataforma (2014)", explica.

O que liga todas as entrevistas ao longo do livro é a pergunta que serve de fio condutor . Desde a capa com fotografias dos entrevistados que faz um ponto de interrogação ao título que se refere a perguntas "guardadas no íntimo" de todos nós. O prefácio do livro é da autoria da cientista Maria Manuela Mota enquanto o posfácio é escrito pelo historiador e professor da Universidade Católica Portuguesa José Miguel Sardica. Os dois falam do que é a pergunta nas suas diferentes perspetivas.

© Direitos Reservados

Adaptar a entrevista ao entrevistado

As entrevistas feitas são muito diferentes entre si, sendo adaptadas a cada um dos entrevistados. "Eu não posso ter a mesma conversa com um escritor ou um artista plástico ou um padre. Temos aqui vários perfis e com cada um deles tenho uma conversa diferente".

Um dos entrevistados é Miguel Lambertini, ator e humorista. Paula Perfeito contou ao DN que os dois foram colegas de turma na Universidade Católica Portuguesa e que se lembra do ator como uma pessoa séria. No entanto, começou a vê-lo nos palcos e ligado ao mundo do humor. Uma curiosidade que relembra com carinho.

Outra curiosidade que Paula Perfeito relembra é a entrevista ao artista Pedro Proença que coincidiu com as comemorações do centenário da revista Orpheu em que este expôs as suas pinturas na Casa Fernando Pessoa. A entrevista foi feita em casa do pintor que estava ainda a trabalhar nas obras, o que deu a oportunidade a Paula Perfeito de ver em primeira mão o seu trabalho. "Fizemos a entrevista com cheiro a tinta", descreve.

Para Paula Perfeito, criar a empatia certa com o entrevistado pode ser o mais complicado para o entrevistador. " Muitas vezes na dinâmica entrevistador-entrevistado pode haver a tendência para que o entrevistador se sobreponha ao entrevistado. Temos de colocar o entrevistado nesse lugar de destaque para que ele se sinta completamente à vontade e na disponibilidade de ser ele próprio para dar a sua melhor resposta".

Para a autora, a pergunta ideal ou perfeita não existe. Apenas existem "perguntas fundamentais para criar condições de confiança e empatia que promovam as melhores respostas, que tornem o mais interessante possível a conversa; que impactem e porventura transformem positivamente quem lê, vê ou ouve a entrevista. Esse deve ser, a meu ver, o desígnio de quem entrevisto".

Para além de criadora do blogue Entre | Vistas, Paula Perfeito é a Head of TV Partnerships and Multichannel Communications da MEO, profissional de comunicação e marketing. Foi também jornalista da TVI em 2004.

mariana.goncalves@dn.pt