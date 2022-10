Fassbinder no trabalho: o realismo está "na cabeça do espectador".

Por mais que sublinhemos as singularidades da obra de Rainer Werner Fassbinder, não nos podemos esquecer do riquíssimo contexto criativo em que o seu trabalho se desenvolveu. Mesmo ficando pelas datas que este ciclo agora destaca, lembremos que é durante o mesmo período que surgem obras marcantes do cinema alemão, algumas delas com grande projecção internacional, como A Morte de Maria Malibran (1972), de Werner Schroeter, Aguirre (1972), de Werner Herzog, Alice nas Cidades (1974), de Wim Wenders, Moisés e Aarão (1975), de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, ou O Tambor (1979), de Volker Schlöndorff, este consagrado com a Palma de Ouro de Cannes ("ex-aequo" com Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola). Sem esquecer o filme de episódios Alemanha no Outono (1978), em que participaram dez cineastas, incluindo Fassbinder, Schlöndorff e Alexander Kluge.

Mesmo correndo o risco inerente a qualquer generalização, talvez possamos dizer que aquilo que liga tais filmes é a consciência, certamente política, mas também afectiva e emocional, de um tempo vivido sob o signo da divisão da Alemanha gerada pelas convulsões da Guerra Fria. É verdade que não se pode dizer que o Muro de Berlim seja um "tema" directo dos filmes citados nem de muitos outros produzidos em contexto alemão nos anos que se seguiram - a referência emblemática que é As Asas do Desejo só seria concretizada por Wenders em 1987, cerca de dois anos antes da Queda do Muro.