A produção cinematográfica da Coreia do Sul tem vindo a impor-se em mercados de todo o mundo. A Palma de Ouro de Cannes para Parasitas (2019), de Bong Joon-ho, foi decisiva nesse processo, mas antes de tal triunfo essa produção era já um verdadeiro fenómeno de culto graças a autores como Kim Ki-duk, Hong Sang-soo e Park Chan-Wook -- este último pode ser agora (re)descoberto graças a quatro filmes propostos pela distribuidora Alambique Filmes.

Os filmes estão, para já, anunciados, a partir de quinta-feira, no Cinema Fernando Lopes (Lisboa) e na Casa do Cinema (Coimbra), ficando também disponíveis na plataforma Filmin: são três títulos inéditos no circuito comercial e uma reposição. A sua difusão antecipa a estreia de Decisão de Partir (2022), o mais recente trabalho de Park Chan-Wook, também distinguido em Cannes (melhor realização) -- este será exibido extra-competição no LEFFEST (Cinema Medeia Nimas, sábado, 21h45), chegando às salas no dia 1 de dezembro.