Poeta recebe prémio de melhor filme no festival LEFFEST

De acordo com a lista de distinções, anunciada esta noite numa cerimónia de encerramento do festival no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, o Prémio do Júri João Bénard da Costa foi para Return to Dust, do cineasta chinês Li Ruijun.

O Prémio Especial do Júri - Melhor Realizador foi para o francês Clément Cogitore, e o Prémio Especial do Júri -- Revelação distinguiu o filme El Agua, a primeira longa-metragem dirigida pela espanhola Elena López Riera.

O júri da 16ª edição do LEFFEST foi presidido pelo cineasta Olivier Assayas e composto pelos realizadores Julie Dash e Lorenzo Vigas, pela atriz Joana Ribeiro e pelo escritor Dana Vachon.

De acordo com a informação divulgada na página oficial do festival, o filme Poeta será de novo exibido no domingo no Cinema Medeia Nimas e o filme Return to Dust é exibido também no domingo no Centro Cultural Olga Cadaval.

A edição deste ano teve uma retrospetiva do cinema de Sérgio Tréfaut e teve várias antestreias nacionais.

O LEFFEST repartiu-se pelo cinema Nimas e Teatro Tivoli, em Lisboa, e pelo Centro Cultural Olga Cadaval e MU.SA -- Museu das Artes, em Sintra.