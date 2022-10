Pianista e compositor Ichiyanagi pioneiro da vanguarda japonesa morre aos 89 anos

O pianista e compositor japonês Toshi Ichiyanagi, que estudou com John Cage e liderou os avanços da música experimental moderna no Japão, morreu na sexta-feira aos 89 anos, adianta este sábado a Associated Press (AP).

Ichiyanagi, que foi casado com Yoko Ono antes desta se casar com John Lennon, morreu na sexta-feira, segundo a Kanagawa Arts Foundation, onde Ichiyanagi desempenhou funções de diretor artístico geral.

"Gostaríamos de expressar a nossa mais sincera gratidão a todos aqueles que o amaram durante a sua vida", disse o presidente da fundação, Kazumi Tamamura, em comunicado.

Contudo, a causa da morte não foi revelada, refere.

O funeral é privado, estando, no entanto, a ser organizada uma cerimónia pública de homenagem pelo seu filho, adiantam meios de comunicação social japoneses.

Nascido em Kobe, no seio de uma família ligada à música, Ichiyanagi mostrou-se promissor como compositor ainda jovem.

Ichiyanagi estudou na The Juilliard School, em Nova Iorque, e apareceu como pioneiro ao usar técnicas de composição de espírito livre, incorporando elementos e instrumentos tradicionais japoneses e música eletrónica.

O compositor era conhecido por colaborações que desafiaram as fronteiras dos géneros, trabalhando com Jasper Johns e Merce Cunningham, além de artistas japoneses como o arquiteto Kisho Kurokawa e o poeta e dramaturgo Shuji Terayama, além de Yoko Ono, com quem foi casado por vários anos.

No seu percurso, Ichiyanagi recebeu inúmeros prémios, nomeadamente o Prémio Alexander Gretchaninov, da Juilliard, L'ordre des Arts et des Letres, da República Francesa, e a Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Roseta e a Medalha de Fita Roxa, do governo japonês.