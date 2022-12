Poucos conhecem os seus nomes e a sua cara mas são para algumas gerações de jovens estrelas da nossa cultura pop. Se os chamarmos de Aleixo talvez se abram as luzes: Pedro Santo e João Moreira são os criadores e as vozes do universo Bruno Aleixo, personagens da zona de Coimbra que se tornaram pêndulo de um humor alternativo português e que no Brasil ganhou um culto visível.

Em 2019 chegou aos cinemas com resultados comerciais francamente animadores O Filme do Bruno Aleixo, produzido por Luís Urbano, o homem que produziu Oliveira, Miguel Gomes e Ivo M. Ferreira. Um filme O Som e a Fúria que teve números de bilheteira e punha nomes como Manuel Mozos, Fernando Alvim e Rogério Samora a serem dobrados pelas vozes de Aleixo e companhia. Era um OVNI bizarro, fonte lúcida e honesta da comicidade dos Aleixo nas rábulas televisivas e nos sketches de rádio. Acima de tudo, era uma extensão com pernas e cabeça daquilo que a dupla fazia na internet - foi o Youtube que tornou este cão com cara de Ewok (a criatura dos filmes Star Wars da fase de George Lucas) uma personalidade. Era também um objeto de cinema que pedia uma certa aculturação ao humor desta provocação que parece infantil: satirizar um tipo de português refilão, chico-esperto e com mania de ter sempre a razão.