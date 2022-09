Orquestra italiana 'Il Giardino Armonico' dá concertos em Lisboa e Sines

A orquestra de música barroca 'Il Giardino Armonico' traz a Portugal o concerto "Con Affetto" dirigido pelo Maestro Giovanni Antonini, exibindo-se em Sines e Lisboa a 22 e 23 de outubro, anunciou esta sexta-feira a Embaixada da Itália.

No Centro de Artes de Sines, sábado 22 de outubro às 21.30, fica a cargo do agrupamento italiano o concerto de encerramento da 18.ª edição do "Festival Terras Sem Sombra", iniciativa itinerante que ao longo do ano percorre diversas cidades do Alentejo para promover música, património e biodiversidade.

No dia seguinte, domingo 23 de outubro às 18.00, a orquestra 'Il Giardino Armonico' atuará em Lisboa, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian.

O programa do concerto 'Con Affetto' aborda a relação entre emoção e razão na música italiana do século XVII, altura em que a música instrumental reivindica uma linguagem autónoma e desenvolve-se independentemente da sua contraparte vocal.

Nos ​​​​​​​concertos em Portugal, a orquestra será composta por Giovanni Antonini (flautas e direção musical) Stefano Barneschi e Marco Bianchi (violinos), Paolo Beschi (violoncelo) e Riccardo Doni no cravo.