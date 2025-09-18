Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ia Sukhitashvili: como enfrentar a miséria existencial?
Cultura

'Abril'. O realismo cru que vem da Georgia

Premiado em Veneza e San Sebastián, 'Abril', da cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili, faz o retrato desencantado e realista de uma médica obstetra num contexto em que o aborto está proibido.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
