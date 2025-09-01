O que fazem aqui Chatwin e Agualusa?

Seis meses após ter morrido (18/01/1989), o nómada Bruce Chatwin – nessa altura os nómadas ainda não eram digitais mas viajantes – teve direito a uma crítica literária assinada por Hilary Mantel na Literary Review. A publicação tinha apenas uma década de vida e o compromisso de estar atenta aos livros mais interessantes de cada mês nas áreas de história, biografia, ficção e viagens. Ora é neste último género que o livro, O que faço eu aqui?, de Chatwin é analisado e a recensão encomendada a Mantel, que dá como título ao artigo Ser um nómada. Chatwin não era um desconhecido mas ainda não era o artista da palavra em que se tornou nem sinónimo do viajante/escritor que continua a justificar reedições dos seus livros deste e de outros géneros. “Faltava-lhe” a morte que mitifica. Uma coisa é certa, desde o primeiro livro que publicou, Na Patagónia (1977), que chamou à atenção, transformou o sul da América do Sul num hino a um mundo mais virgem, e impôs o género que só autores importantes poderiam incluir nas suas bibliografias sem serem desclassificados.Introduzido na categoria de autor de livros de viagem, Chatwin passou a pertencer a um mundo profissional completamente diferente. Fora especialista em antiguidades e pintura na Sotheby’s, escrevia artigos sobre arte e arquitetura para o The Sunday Times Magazine, cujo editor o convida para escrever sobre temas tão diferentes como o dos imigrantes argelinos ou a Grande Muralha da China, e conhece vários famosos da época, entre os quais uma arquiteta, Eileen Gray, que, segundo o seu biógrafo, Nicholas Shakespeare, tinha pintado um quadro com parte da geografia da América do Sul, onde se destacava a Patagónia. Chatwin confessou que há muito que desejava viajar até lá e Gray disse que também sonhava com o mesmo e desafiou-o: “Vá lá por mim”. Assim aconteceu.Após Na Patagónia e além dos três livros póstumos, estão quatro livros de sua autoria, bem como O que faço eu aqui?, publicado quatro meses antes da sua morte. O mais “interessante” para os leitores portugueses interessados na sua história será o segundo, o romance O vice-rei de Ajudá, pois é o retrato de um dos maiores mercadores de escravos que veio do Brasil e se instalou no Forte de Ajudá, o menor enclave de todos os territórios portugueses. Chatwin teve notícia desse traficante quando visitou o Daomé em 1972 e ao regressar quatro anos para investigar a história foi apanhado numa revolta, é acusado de ser mercenário e preso por três dias. A história dessa prisão é um da que estão incluídas nesta recolha de textos: Um golpe de Estado – Uma história.Voltando a Hilary Mantel e ao artigo na Literary Review sobre O que faço aqui?, nota-se constantemente o seu grande espanto sobre as histórias que Bruce Chatwin reunira nesse volume e definiu a sua inspiração assim: “Só há uma justificação para estar sempre a viajar: ‘O verdadeiro lar de um homem não é a sua casa, mas a Estrada, e a sua vida uma caminhada para ser feita a pé`.” Para confirmar esse seu espanto perante o espírito de viajante de Chatwin, Hilary Mantel só encontra uma palavra: “Bizarro”. Justifica: “É um adjetivo muito na moda hoje, mas ao ler estas páginas o que não lhe faltará é bizarria”. E dá exemplos: encontra nos Camarões um comerciante de Hong Kong que contraiu sífilis, no Gana conhece o Bar As bebidas dos Aiatolas, apanha temperaturas escaldantes, vê populações doentes, faz um cruzeiro no rio Volga, visita a casa de Lenine adolescente, repete os passos de Robert Byron no Afeganistão, vai ao Nepal à procura do Yeti….” Os dois primeiros textos são sobre a sua estada no hospital e uma funcionária que cuida de Chatwin. Sente dores e febres há três meses e nenhum médico descobre qual a doença - a SIDA ainda era desconhecida. Mesmo esse duo de textos mais diretos não foge ao que o editor deste livro (e do que se segue), Francisco José Viegas, resume em poucas palavras: “A verdade é que Chatwin é incapaz de se calar. Fala (escreve) interminavelmente.”Quem também é incapaz de escrever interminavelmente é José Eduardo Agualusa a quem se poderia atribuir uma frase de Bruce Chatwin sem se estranhar a autoria: “Toda a minha vida tem sido uma busca pelo surpreendente”. É o que o leitor do seu último romance, Mestre dos batuques (2024), e da sua mais recente recolha de contos, Quero ser os teus domingos (2025), encontra na prosa oferecida pelo escritor angolano. Livros separados por menos de um ano, arredondam a obra para 34 títulos e em ambos o leitor se questiona sobre a origem da inspiração do autor. O romance, disse Agualusa numa entrevista no seu país, “é um falso romance na medida em que acompanha a história de Angola até um certo ponto e tem depois uma história alternativa, a do Reino do Bailundo.” É verdade, pois o livro surpreende logo às primeiras páginas e um acontecimento vai prender o leitor até ao fim. Foi um dos romances mais consistentes do seu ano. Quanto aos outros “contos para o recomeço do mundo”, aí fica bem explícito que a arte do conto é bem dominada por José Eduardo Agualusa e que os textos lutam entre si para surpreender o leitor. Um bom exemplo é O vampiro de Berlim, mas antes deste já outros disputaram o prazer da leitura e a surpresa da invenção, como O eco ou A pedra do refúgio. Afinal, o domínio destes dois géneros vem de longe: o seu primeiro romance, A Conjura, de 1989 e Prémio Revelação Sonangol; o seu primeiro livro de contos, D. Nicolau Água-Rosada e outras estórias verdadeiras e inverosímeis (1990).Está na hora de explicar o que fazem aqui Bruce Chatwin e José Eduardo Agualusa num mesmo texto? Diz-se que Bruce Chatwin recriava em muito a realidade, até em Na Patagónia, o livro que o encaixou para sempre na prateleira do escritor de viagens mas que o próprio não negava ser muito inventivo em relação à realidade. Já Agualusa não o precisa de fazer, apesar de ser também muito inventivo em relação à realidade. Daí que escreva num dos contos que “o universo não é só mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho do que somos capazes de imaginar”. .O QUE FAÇO EU AQUI?Bruce ChatwinQuetzal388 páginas . 