Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lillian Gish, senhora de 'O Vento' (1928).
Lillian Gish, senhora de 'O Vento' (1928).
Cultura

O som do cinema mudo faz-se ouvir na Cinemateca

A partir desta segunda-feira, 1 de setembro, até ao final de 2027, a Cinemateca celebra o cinema mudo, e os seus pianistas residentes, num ciclo em forma de viagem.
Inês N. Lourenço
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Música
Cinemateca
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt