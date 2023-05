Primeira longa-metragem de Alice Diop a estrear nas salas portuguesas, Saint Omer é também a estreia na ficção desta realizadora francesa que vinha ganhando destaque no documentário. E talvez possamos começar por aí: apesar de ser um drama, Saint Omer não deixa de conter a essência de um objeto documental. Porquê? Desde logo porque a situação dramática no centro do filme nasce de uma experiência pessoal de Diop, que em 2016 se dirigiu à cidade de Saint-Omer para assistir ao julgamento de uma mulher, de ascendência senegalesa (tal como a realizadora), acusada de infanticídio. O que resultou dessa assistência - o confronto com uma narrativa feminina capaz de trazer à tona verdades complexas sobre a maternidade e não só - é parte da vitalidade deste filme fascinante, vencedor do Grande Prémio do Júri no último Festival de Veneza.

Pode dizer-se então que a referida experiência "desenha" a abordagem das cenas de tribunal (que são quase o filme todo), apresentadas em planos fixos das personagens: as que falam e as que escutam. Aqui, o alter ego de Diop é Rama, uma escritora e professora de literatura que segue para Saint-Omer com o propósito de recolher os pormenores do caso de Laurence Coly (na vida real, Fabienne Kabou) para um novo romance, cuja história tenciona relacionar com o mito de Medeia. Mas à medida que Rama (interpretada por Kayije Kagame) vai ouvindo os interrogatórios ao longo das sessões, algo suspende dentro de si a questão da culpa da mulher que está a ser julgada...