Por vezes, surge um filme tão especial que nos apetece defini-lo como um acontecimento "que não se parece com nenhum outro". É um rótulo fácil, simplificador da pluralidade da história do cinema. Ainda assim, arrisco sugerir que Das Profundezas, do italiano Michelangelo Frammartino, é um desses filmes, a meu ver dos mais belos, e também mais radicais, que o mercado português nos revelou neste ano de 2022 - segundo informações disponíveis no site da respetiva distribuidora (Risi Film), a partir de hoje pode ser visto, para já, em Lisboa (El Corte Inglés, cinema Fernando Lopes), Porto (Trindade, Arrábida) e Coimbra (Casa do Cinema).

Das Profundezas intitula-se no original Il Buco - à letra: "O Buraco". O seu objeto central é o chamado Abismo de Bifurto, um "buraco" na região da Calábria, impressionante fenómeno natural que se prolonga por 700 metros abaixo da terra, formando a segunda gruta mais funda de todo o planeta. O filme evoca a descoberta - e o trabalho de mapeamento - dessa prodigiosa maravilha, em agosto de 1961, por elementos do Grupo Espeleológico Piemontês.