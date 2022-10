Novo álbum de Taylor Swift faz história nas tabelas norte-americanas

Taylor Swift fez história na música na segunda-feira, tornando-se a primeira artista a conquistar simultaneamente todos os 10 primeiros lugares na tabela de músicas Top 100 da revista Billboard, a tabela de referência dos EUA, após o lançamento do seu álbum "Midnights".

A música "Anti-Hero" liderou o feito histórico, ocupando o primeiro lugar da Billboard Hot 100. É a primeira vez nos 64 anos de história do ranking que um único artista conquista todo o top 10, disse a Billboard.

O último artista a ficar perto deste feito foi Drake, que conquistou nove das cobiçadas vagas em setembro de 2021.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"10 de 10 do Hot 100??? No meu 10º álbum??? ESTOU FORA DE MIM", twittou Swift

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA - Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022



Swift lançou o tão esperado "Midnights" - o seu 10.º álbum de estúdio - em 21 de outubro, que também se estreou no topo da tabela de álbuns principais da Billboard com o maio êxito de lançamento desde "25", de Adele, em 2015.

O lançamento de "Midnights" bloqueou o Spotify por horas, mas ainda estabeleceu um recorde como o álbum mais transmitido ao longo de um dia, de acordo com a plataforma.

As 13 músicas do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", disse Swift.

As três músicas de "Midnights" que não estão no top 10 também entraram na tabela, assim como mais sete faixas da versão aumentada do álbum, "3am edition".

O último álbum de Swift mostra um regresso da cantora ao pop e relembra alguns dos seus primeiros sucessos depois de dois álbuns pandémicos, "Folclore" e "Evermore", mais voltados para o folk.

Também chega numa altura em que a cantora de 32 anos cumpre a sua promessa de regravar os seus primeiros seis álbuns para que possa controlar os seus direitos - um processo que foi autorizada contratualmente a iniciar em novembro de 2020.

Swift lançou dois deles até agora: "Fearless" e "Red".