Nova aplicação para telemóvel vai mapear toda a arte contemporânea em Portugal

Uma aplicação gratuita que faz o mapeamento de toda a arte contemporânea a nível nacional, e que funciona como agenda, guia e mapa, vai ser lançada no dia 02 de novembro, numa iniciativa da editora Contemporânea.

"Portugal Contemporary Art Guide" é uma nova ferramenta de divulgação da arte contemporânea em território nacional, dirigida a todos os tipos de público, do geral ao especializado, abrangendo várias idades, disponibilizando informação sobre "os artistas, os equipamentos existentes, as coleções, entre outros", disse à Lusa Celina Brás, fundadora e diretora da revista Contemporânea, editora especializada em arte contemporânea, responsável pelo projeto.

Produzida com o apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes), no âmbito Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), esta aplicação para Android e iOS será lançada no dia 02 de novembro, pelas 11:00, no Palácio Foz, em Lisboa.

A Portugal Contemporary Art Guide disponibiliza, em tempo real e em constante atualização, toda a produção artística contemporânea patente no país.

Segundo Celina Brás, esta ferramenta nasce "para colmatar a lacuna que existia em termos de agendas da oferta de arte contemporânea" em Portugal, podendo servir tanto a "alguém que venha do estrangeiro como a qualquer pessoa no território nacional que quer procurar o que se passa em termos de arte contemporânea em Portugal e que tinha de ir ao Facebook, que não é uma agenda e tem informação a dispersada".

Além de reunir informação detalhada sobre artistas, exposições e coleções, inclui ainda os vários equipamentos expositivos, como museus, galerias, coleções públicas e privadas, fundações, bienais e espaços independentes sem fins lucrativos.

Trata-se de uma base de dados interativa, que usa os filtros necessários para selecionar o local pretendido ou os vários espaços disponíveis 'in loco'.

A Portugal Contemporary Art Guide foi desenvolvida a partir de design, tecnologia e software específicos para o efeito e integra-se na Google Maps, proporcionando aos visitantes de cada cidade acesso rápido e fácil à oferta expositiva local.

Celina Brás destaca ainda três funcionalidades, que permitem saber das exposições pela data, as que inauguram, as que estão a acontecer e as que terminam.

"Há três formas de consultar a 'app'. Pode-se consultar as exposições que estão a inaugurar uma semana antes de inaugurarem, para partilhar na agenda, partilhar com amigos ou guardar. Tem outra possibilidade, que são as que estão a decorrer no momento e as que vão finalizar".

"Através das notificações, [o utilizador] vai ser notificado do que vai inaugurar e do que está a acabar, sempre uma semana antes. Pode guardar artistas favoritos, espaços, as coleções", acrescentou.

A Portugal Contemporary Art Guide tem também notícias associadas conteúdos editoriais e um motor de busca, que permite pesquisar por cidade, por artista, por coleção ou por equipamento.