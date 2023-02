Netflix proíbe contas partilhadas em Portugal

A Netflix anunciou que vai implementar em Portugal, já a partir desta quarta-feira, a proibição de partilha de contas.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial, a plataforma de streaming dá conta de que a partir de agora só será possível partilhar a conta se for assinante dos pacotes Standard ou Premium: no Standard, que atualmente custa 11,99 euros por mês, pode adicionar um membro extra, de fora da sua residência, à conta Netflix, por mais 3,99 euros; no Premium, que custa 15,99 euros, pode adicionar até dois membros extra, de fora da residência do assinante, também por 3,99 euros cada.

"Na Netflix, sempre tentámos facilitar a partilha da conta Netflix entre pessoas que vivem na mesma casa, por isso oferecemos funcionalidades, como sejam, perfis diferentes e a possibilidade de ver a Netflix em vários ecrãs em simultâneo. Apesar do sucesso das mesmas, estas funcionalidades geraram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser partilhada. Hoje, mais de 100 milhões de residências partilham contas - o que impacta a nossa capacidade de investir em séries e filmes de grande qualidade", explica a plataforma.

"Assim, durante o último ano, explorámos diferentes abordagens à resolução deste problema na América Latina e chegou agora o momento de alargar a implementação desta funcionalidade, já a partir de hoje, a outros países como o Canadá, a Nova Zelândia, Portugal e Espanha. O nosso foco foi dar aos nossos membros o controlo sobre quem tem acesso à sua conta", acrescenta o comunicado.

"Em vários países (incluindo Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha), os membros com um plano Standard ou Premium podem adicionar contas secundárias de membro adicional, para até duas pessoas fora da sua residência, cada uma com o seu próprio perfil, recomendações personalizadas, dados de início de sessão e palavra-passe, por um custo adicional mensal de 3,99 € por pessoa (em Portugal)", anuncia a Netflix.