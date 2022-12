Músico Djavan regressa a Portugal no próxino ano para dois concertos

O músico brasileiro Djavan vai voltar a Portugal no próximo ano para dois concertos, em Lisboa e Porto, no mês de junho, anunciou esta sexta-feira a promotora.

"O cantor percorrerá mais de 50 cidades do Brasil, Europa e dos EUA com sucessos de sua discografia e canções do recém-lançado 'D', o 25.º álbum de sua carreira. Porto e Lisboa são das cidades da Europa a receber esta 'tournée' mundial", pode ler-se no comunicado.

O concerto em Lisboa acontece no Campo Pequeno, no dia 09 de junho, seguindo-se, um dia depois, o Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em Lisboa, os bilhetes vão dos 35 aos 90 euros, enquanto do Porto os valores começam nos 30 euros.