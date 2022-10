Musical da Operação Nariz Vermelho chega ao CCB

O musical Compasso de Palhaço - Pequena Sinfonia para as Horas Vagas chega ao Centro Cultural de Belém de 27 a 30 de outubro, depois de ter passado por vários hospitais lisboetas. Esta é uma estreia da Operação Nariz Vermelho.

O musical infantil faz parte das comemorações do 20.º aniversário da associação, uma forma de demonstrar ao público o que os Doutores Palhaços fazem após um dia de trabalho no hospital.

"Ao longo destes 20 anos da ONV, as crianças têm-nos feito as perguntas mais engraçadas, e neste espetáculo quisemos dar-lhe as respostas. Perguntam coisas como: o que é que os Doutores Palhaços fazem quando chegam a casa? Também comem e tomam banho? E o que comem? E onde dormem? ", diz Fernando Escrich, diretor artístico da ONV e responsável pelo musical, como está no comunicado enviado às redações.

Elísio Summavielle, presidente da Fundação Centro Cultural de Belém, afirma que a "Operação Nariz Vermelho é uma iniciativa do maior mérito e digna de toda a nossa admiração, sobretudo pelo sucesso que tem conseguido obter junto das crianças hospitalizadas, ao longo dos 20 anos que agora se celebram. A Fundação CCB nunca poderia ser indiferente a que esta efeméride pudesse ser assinalada na Cidade-Aberta que somos, para que todas as crianças, fora das paredes de um hospital, pudessem também festejar e conhecer melhor a importância deste valioso projeto sociocultural".

Os preços dos bilhetes têm o valor de 3 euros e revertem na totalidade para a Operação Nariz Vermelho.