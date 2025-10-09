Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Harry Lawtey: quem tem medo de Richard Burton?
Harry Lawtey: quem tem medo de Richard Burton?
Cultura

'Mr. Burton': A invenção de Richard Burton

O ator galês Richard Burton não nasceu com o apelido Burton — é esse o motor dramático de 'Mr. Burton', um filme sobre o desejo visceral de representar, centrado numa bela composição de Harry Lawtey.
João Lopes
