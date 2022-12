Morreu Stephen "tWitch" Boss, o DJ do programa de Ellen DeGeneres

Stephen "tWitch" Boss, DJ do programa de Ellen DeGeneres, morreu, aos 40 anos, confirmou a mulher do dançarino e músico. Foi encontrado morto num hotel em Los Angeles, Califórnia.

O site de notícias de entretenimento TMZ informou que o DJ foi encontrado numa unidade hoteleira, com o que parece ser um ferimento de bala autoinfligido. O site acrescentou que Allison Holker, mulher do Stephen "tWitch" Boss, deslocou-se a uma esquadra da polícia na terça-feira, tendo Informado que o marido tinha saído de casa sem o carro e não tinha voltado, o que não seria habitual. O corpo do DJ foi encontrado pouco depois.

"É com o coração pesado que tenho de partilhar a notícia de que o meu marido Stephen nos deixou", lê-se num comunicado de Allison Holker à revista People. "Ele iluminava todos os lugares em que entrava. Valorizava a família, amigos e a comunidade acima de tudo. Ele era o pilar da nossa família, o melhor marido e pai e uma inspiração para os fãs." (...) Pedimos privacidade nesse momento difícil para mim e principalmente para os nossos três filhos. Guardarei sempre a última dança para ti".

Ellen DeGeneres de "coração partido"

Stephen "tWitch" Boss foi presença constante no programa de televisão"The Ellen DeGeneres Show" de 2014 até o seu episódio final, que foi emitido este ano. Também apareceu participou no concurso de dança "So You Think You Can Dance" e nos filmes "Step Up" e "Magic Mike XXL". Ao lado da mulher, era um dos apresentadores do programa "Disney's Fairy Tale Weddings", do Disney+.

Em 2013, Boss casou-se com Allison, com quem teve três filhos.

"Dizer que ele deixou um legado seria um eufemismo, o seu impacto positivo continuará", acrescentou Allison, em comunicado. "Tenho a certeza de que não passará um dia sem que honremos a sua memória."

Ellen DeGeneres lamentou a morte do DJ e dançarino nas redes sociais. "Estou com o coração partido. "tWitch era puro amor e luz. Ele era aminha família e eu amava-o com todo o meu coração. Vou sentir saudades", escreveu a apresentadora.