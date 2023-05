Morreu o teclista dos Ornatos Violeta, Elísio Donas. Tinha 48 anos

Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, morreu no domingo em Olhão (Faro), aos 48 anos, na sequência de doença súbita, disse esta segunda-feira à Lusa o agente da banda, Artur Figueiredo.

Produtor e instrumentista, Elísio Donas era teclista nos Ornatos Violeta, fundados em 1991, no Porto, ao lado de Manel Cruz (voz), Peixe (guitarra) Nuno Prata (baixo) e Kinorm (bateria). Com eles gravou os álbuns "Cão!" (1997) e "O monstro precisa de amigos" (1999).

Membro fundador dos Ornatos Violeta, o músico atuou recentemente com a banda, no passado dia 6 de maio, na Queima das Fitas do Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Elísio Donas tinha ainda um projeto em nome próprio, intitulado Gato Morto, através do qual estava a preparar um primeiro álbum, com a participação de vários convidados, como Dana Colley (dos Morphine), Miguel Lestre, Inês Sousa, Vicente Palma, António Bento, Viviane, Emmy Curl e João Cabrita.

Em entrevista à agência Lusa em outubro de 2020, Elísio Donas dizia que Gato Morto era um "projeto de vida", um "coletivo artístico mais do que uma banda".

"Achei que era um nome engraçado, com toda a carga emocional desse nome tão estranho e negro", afirmou.

Apesar de ter recebido "uma reação muito ativa e muito forte" contra o nome por parte de algumas pessoas, manteve-o pela sua "razão muito forte de existir", enquanto uma personagem que, "por erros de vida não intencionais", perdeu as sete vidas, recebendo outras de um poder superior.

"Tem mais quatro ou cinco vidas, já perdeu duas ou três, porque não aprendeu a lição toda, mas luta para ser melhor. Já é melhor do que foi. É uma personagem à procura de melhorar diariamente", resumiu.

A par dos Ornatos Violeta, Elísio Donas também andou em digressão com os GNR, Jimmy P, Per7ume e Susana Félix e gravou com Sérgio Godinho.

Notícia atualizada às 20:00