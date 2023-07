Morreu o historiador José Mattoso. Tinha 90 anos

O historiador José Mattoso morreu este sábado aos 90 anos. A notícia confirmada ao DN por fonte do Livre, partido do qual foi mandatário nacional nas Legislativas de 2015.

Era uma das principais referências portuguesas no estudo das origens do país, mas também da Idade Média.

José João da Conceição Gonçalves Mattoso nasceu em Leiria, em 1933, foi monge, professor universitário e desempenhou o cargo de diretor da Torre do Tombo, entre 1996 e 1998.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estudou no Liceu Nacional de Leiria, tendo-se dedicado depois à vida religiosa. Durante duas décadas foi monge da Ordem de São Bento, vivendo em Portugal e na Bélgica, usando o nome de Frei José de Santa Escolástica Mattoso.

Enquanto foi monge, licenciou-se em História, na Faculdade de Letras da Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), e doutorou-se em História Medieval, pela mesma universidade. Só em 1970 retornou à vida laica, iniciando uma carreira académica.

Foi investigador no Centro de Estudos Históricos, em Lisboa, e depois de 1972 tornou-se professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Cinco anos depois, ocupou o cargo de professor catedrático na recém-criada Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Viveu ainda em Timor-Leste, tendo participado na recuperação do Arquivo Nacional e no Arquivo da Resistência, e dando aulas no Seminário Maior de Díli.

Recebeu o Prémio Pessoa, em 1987, e o o grau de Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, a 10 de Junho de 1992.

Em atualização