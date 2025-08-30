Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Morreu o escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo aos 88 anos
Romancista, cronista, contista, humorista e desenhista, o filho de Érico Veríssimo vendeu 5,6 milhões de livros e escreveu para jornais e televisões
João Almeida Moreira
O escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo morreu na manhã deste sábado, dia 30, em Porto Alegre, a cidade onde nascera há 88 anos. Internado no Hospital Moinhos de Vento há cerca de três semanas com princípio de pneumonia, Verissimo tinha Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral, e, segundo a família, citada pelo site G1, enfrentava dificuldades motoras e de comunicação nos últimos tempos.

Veríssimo nasceu a 26 de setembro de 1936 na capital do Rio Grande do Sul mas passou parte da infância nos Estados Unidos, onde o pai, o escritor Érico Verissimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira, dava aulas nas universidades de Berkeley e de Oakland.

Já no Brasil, iniciou uma carreira profícua como escritor de romances, de contos, de crónicas e até de cartoons distribuídos por dezenas de jornais. No total, publicou mais de 70 livros e vendeu mais de 5,6 milhões de cópias.

Tímido assumido e com horror a entrevistas, escreveu humor para televisão, nomeadamente a série “Comédias da Vida Privada”, da TV Globo, e inventou personagens ainda hoje lembradas na cultura brasileira como “o analista de Bagé” ou “a velhinha de Taubaté”.

Além de apaixonado por literatura, era ávido consumidor de jazz e fervoroso adepto do clube de futebol Internacional de Porto Alegre.

"A mentira é uma necessidade social"
