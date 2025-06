Morreu o encenador Carlos Avilez. De Marcelo a Costa, veja todas as reações

Marcelo Rebelo de Sousa recorda que teve o prazer de condecorar Carlos Avilez em 2018 com as insígnias de membro honorário da Ordem do Mérito em nome do Teatro Experimental do Porto (TEP), "enquanto Presidente da República, e enquanto seu espectador, admirador e amigo, em reconhecimento de seis décadas de arrojo, entusiasmo, persistência e generosidade".