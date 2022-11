Morreu o ator Leslie Phillips, a voz do "chapéu selecionador" em Harry Potter

O ator inglês Leslie Phillips morreu aos 98 anos "pacificamente durante o sono", disse o seu agente à SkyNews sem mais detalhes.

Leslie Philips nasceu 20 de abril de 1924, em Londres, e foi em criança que começou a carreira no cinema. Foi o filme Com Jeito Vai que o tornou conhecido, levando-o depois a contracenar com atores como Steven Spielberg e Anthony Hopkins.

Participou em algumas série como Midsomer e Monarch Of The Glen and Holby City. O ator contabilizou trabalhos no teatro, cinema e televisão. Lançou em 2005 uma autobiografia Hello sobre a infância vivida em Londres, marcada pela pobreza e pela morte do pai.

Em 2007, o ator entrou no filme Venus, de Hanif Kureshi, que lhe valeu a nomeação para o prémio de melhor ator secundário nos BAFTA.

Recentemente, o ator foi a voz por trás do "chapéu selecionador" na saga dos filmes Harry Potter.