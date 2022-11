Morreu a norte-americana Julie Powell, autora do livro "Julie e Julia"

Julie Powell, autora norte-americana cujo livro "Julie e Julia" foi adaptado ao cinema, morreu, na semana passada, de ataque cardíaco, aos 49 anos, noticiou na terça-feira o jornal New York Times.

O diário, que cita o marido, afirmou que Julie Powell morreu a 26 de outubro, em casa, no estado de Nova Iorque, na costa leste dos Estados Unidos.

Nascida e criada no Texas (sul), Powell lançou, em 2005, um blogue em que descrevia as tentativas de fazer as receitas da famosa cozinheira californiana e apresentadora de televisão Julia Child (1912-2004), que em 1961 publicou "Mastering the Art of French Cooking", que, na altura, visava tornar popular a cozinha francesa entre as mulheres norte-americanas.

Em 2005, Powell publicou o livro "Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen" ("Julie e Julia: 365 dias, 524 receitas, na pequena cozinha de um apartamento"), que vendeu mais de um milhão de exemplares e chegou aos ecrãs do cinema em 2009.

Realizado por Nora Ephron, o filme "Julie & Julia" foi diretamente adaptado do livro de Julie Powell e da autobiografia de Julia Child ("My Life in France"), com Amy Adams como Julie Powell e Meryl Streep como Julia Child.