Morreu Nicki Aycox, atriz da série "Supernatural"

Morreu na semana passada a atriz norte-americana Nicki Aycox, aos 47 anos, revelou a família nas redes sociais.

"A minha cunhada linda, inteligente, feroz, incrivelmente talentosa e amorosa, Nicki Aycix Raab, faleceu ontem ao lado do meu irmão, Matt Raab", pode ler-se numa publicação da cunhada, Susan Raab Ceklosky, que elogiou o espírito lutador da artista.

Nicki Aycox destacou-se ao protagonizar o papel de Meg Master na série Supernatural.

O criador da série, Eric Kripke, despediu-se da atriz através do Twitter. "Demasiado jovem. Ela era amorosa e entregava diálogos como mel e veneno", escreveu.

Gutted to hear the great #NickiAycox, our first #MegMasters, passed away. Too young. She was a delight & delivered lines like honey & venom. I marvel at how she made a simple word like "lackluster" legendary. #RIP #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31 - Eric Kripke (@therealKripke) November 20, 2022

Embora a causa da morte não tivesse sido divulgada, Nicki Aycox revelou durante o ano passado que lhe tinha sido diagnosticada leucemia.

Após o diagnóstico, a atriz foi revelando pormenores sobre o tratamento de que estava a ser alvo, revelando determinação e sentido de humor.

Nicki Aycox também participou em filmes como Jeepers Creepers, Perfect Stranger, A Casa dos Pássaros Mortos e The X-Files: I Want to Believe, assim como na série Dark Blue.