Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless. TInha 65 anos

O músico inglês Maxwell Fraser, mais conhecido como Maxi Jazz, o vocalista da banda Faithless, morreu na sexta-feira, aos 65 anos.

A informação foi avançada na página oficial da banda, que não revelou as causas da morte de Maxwell Fraser.

No comunicado, os outros dois membros dos Faithless - Rollo e Sister Bliss - recordaram o caráter de Maxi Jazz: "Era um ser humano amável com tempo e sabedoria para todos". "Foi um prazer e uma honra trabalhar com ele", concluem Rollo e Sister Bliss.