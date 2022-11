Morreu Keith Levene, um dos fundadores dos The Clash

O guitarrista inglês Keith Levene morreu este sábado aos 65 anos. A notícia é avançada pelo jornal inglês The Guardian.

De acordo com o jornal, o músico morreu na sua casa em Norfolk, vitimado por um cancro do fígado.

A sua influência no movimento pós-punk foi reconhecida e relembrada por vários outros músicos, como John Frusciante, guitarrista dos Red Hot Chili Peppers.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além dos The Clash - que fundou com outro guitarrista, Mick Jones, e o baixista Paul Simonon -, Levene fundou também os Public Image Ltd., com Johnny Lydon, ex-vocalista dos Sex Pistols.

Nascido em Muswell Hill, no norte de Londres, o músico esteve nos The Clash pouco tempo, mas o suficiente para participar nos primeiros concertos da banda e contribuir em algumas canções. Mas à medida que os The Clash se foram politizando, Levene foi-se afastando da banda, acabando por fundar os Public Image Ltd., obtendo aí mais sucesso e reconhecimento no panorama musical.