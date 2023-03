Morreu José Duarte, o homem que nos deu "5 Minutos de Jazz" durante mais de 50 anos

O homem que desde 1966 fazia o "5 Minutos de Jazz", agora na Antena 1, José Duarte, morreu na madrugada desta quinta-feira, confirmou a família ao Expresso.

José Duarte tinha 84 anos.

Na celebração dos 50 anos do "5 Minutos de Jazz", em 2016, falou ao DN da alegria que lhe dava fazer aquele programa radiofónico. "Gosto muito de o fazer. Tenho um vício, vou confessá-lo, que é querer que os outros gostem das músicas, dos quadros, dos filmes de que eu gosto. É isso que faço com o jazz, que é a melhor música que foi inventada no século XX. Sou um divulgador", afirmou.

José Duarte tinha 28 anos quando estreou este programa de rádio. Já tinha experiência aos microfones e já se dedicava à divulgação do jazz numa época em que esta era uma música mal vista, pouco conhecida. "Não existia, não havia quase nada. Um amigo meu, um grande radialista, o João Martins, disse-me assim: 'Vamos fazer cinco minutos de jazz?'. E assim ficou", recordou José Duarte à agência Lusa, em 2011, na celebração dos 45 anos do programa.

O "5 Minutos de Jazz" sofreu uma interrupção de vários anos após o 25 de Abril., mas em 1984 foi recuperado para a Rádio Comercial e transferido em 1993 para a rádio pública.

"Para se falar jazz - e o jazz é como o esperanto - é preciso ter um bom ouvido, melhor do que os normais, o que restringe o número de apreciadores", disse ao DN na entrevista já citada anteriormente. "O jazz apenas é. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. O que faço é trabalhar para contrariar isto. Quero que as pessoas gostem do que é bom. E perdoem-me a brutalidade, mas as pessoas que gostam são melhores. São mais cultas política e musicalmente", defendeu.